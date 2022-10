Rita Dalla Chiesa, perché finì con l’ex marito Fabrizio Frizzi: “Quel tradimento…” (Di domenica 2 ottobre 2022) Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sposarono civilmente negli anni Novanta dopo essersi conosciuti durante la stagione 1985/1986 del programma televisivo per ragazzi Pane e marmellata. In precedenza, Rita era convolata a nozze con un carabiniere, Roberto Cirese, dal quale aveva avuto la figlia Giulia. Dopo essersi frequentati fino al 1998, anche Rita e Fabrizio divorziarono: “All’inizio dell’anno cominciai a capire che c’era qualche problema”, raccontò in proposito lei in un’intervista del 2019 a Domenica in. Pare infatti che Fabrizio Frizzi si fosse innamorato di un’altra donna, Graziella De Bonis, all’epoca corista di Domenica in. Quest’infatuazione non ebbe seguito, ma bastò a deteriorare il rapporto tra lui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022)si sposarono civilmente negli anni Novanta dopo essersi conosciuti durante la stagione 1985/1986 del programma televisivo per ragazzi Pane e marmellata. In precedenza,era convolata a nozze con un carabiniere, Roberto Cirese, dal quale aveva avuto la figlia Giulia. Dopo essersi frequentati fino al 1998, anchedivorziarono: “All’inizio dell’anno cominciai a capire che c’era qualche problema”, raccontò in proposito lei in un’intervista del 2019 a Domenica in. Pare infatti chesi fosse innamorato di un’altra donna, Graziella De Bonis, all’epoca corista di Domenica in. Quest’infatuazione non ebbe seguito, ma bastò a deteriorare il rapporto tra lui ...

