Più facile avere una pelle bella con il collagene (Di domenica 2 ottobre 2022) L'importanza del collagene è ormai riconosciuta in ogni ambito. Questa proteina che costituisce molte parti del nostro corpo, con una presenza enorme nella pelle ed un ruolo importante in molti organi, muscoli, articolazioni e tessuti, viene spesso paragonata ad un'impalcatura che tiene insieme il nostro corpo. Il collagene è una proteina di grandi dimensioni che viene prodotta in quantità adeguata fino ad una certa età, per poi scarseggiare sempre di più, con evidenti conseguenze. Sì, perché i primi segni di collagene carente sono visibili proprio sulla pelle, con la comparsa di rughe, sui capelli, con meno vigore e lucentezza della chioma, e sulle unghie, con una crescita più lenta ed una maggiore facilità di rottura. Quando questi segni si rendono evidenti, diventa indispensabile assumere ...

