Papa | ' Putin fermi la violenza | da Zelensky proposte di pace' Lyman è stata liberata

repubblica : Papa Francesco a Putin: 'Fermati, ti supplico: fallo per amore del tuo popolo' - Corriere : L’appello del Papa all’Angelus: «Putin fermi la violenza, Zelensky apra a serie proposte di pace» - petergomezblog : Ucraina, la diretta – Il Papa: “Assurdo trovarsi davanti a minaccia atomica”. E rivolge un appello a Putin e Zelens… - boezio_severino : RT @CR73Arezzo: Papa Francesco: Putin si fermi e Zelensky apra ai negoziati di pace 2 OTTOBRE 2022 - 12:17 Le parole di assoluto buon sens… - FmFmfranco : Si è accorto anche il Papa che Putin è colpevole -

Il, preoccupato per l'andamento 'grave e devastante' della guerra in Ucraina, prima della ...guerra atomica - da scongiurare in tutti i modi - e si appella direttamente al presidente russoe ...CITTÀ DEL VATICANO. La guerra in Ucraina è diventata una minaccia per il mondo intero eFrancesco, preoccupato per l'aumentare delle vittime, per l'escalation e il rischio nucleare, ......"Esiste - ha detto Bergoglio - un concreto rischio di escalation nucleare con conseguenze catastrofiche". La Farnesina ha convocato per domani l'ambasciatore russo ...Putin fermi la guerra'. A sorpresa, prima dell'Angelus, Papa Francesco dedica, ancora una volta, le sue riflessioni alla guerra in Ucraina e chiede pace, negoziati e soluzioni giuste, concordate e ...