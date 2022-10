Lazio-Spezia, le formazioni: la decisione su Immobile spiazza tutti (Di domenica 2 ottobre 2022) Maurizio Sarri scioglie le riserve sulla formazione titolare della sua Lazio, che affronterà all’Olimpico lo Spezia di Luca Gotti nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Questi gli undici scelti dal tecnico toscano per la partita delle 12,30: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Immobile Lazio Recuperato quindi Ciro Immobile alle prese con un infortunio alla coscia destra che lo ha tenuto ai box per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini in Nations League. L’infortunio di Immobile aveva montato un piccolo caso, in quanto secondo molti la scelta di Mancini di non farlo giocare potesse essere dettata da un interferenza della stessa Lazio, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 ottobre 2022) Maurizio Sarri scioglie le riserve sulla formazione titolare della sua, che affronterà all’Olimpico lodi Luca Gotti nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Questi gli undici scelti dal tecnico toscano per la partita delle 12,30: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson,, ZaccagniRecuperato quindi Ciroalle prese con un infortunio alla coscia destra che lo ha tenuto ai box per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini in Nations League. L’infortunio diaveva montato un piccolo caso, in quanto secondo molti la scelta di Mancini di non farlo giocare potesse essere dettata da un interferenza della stessa, ...

