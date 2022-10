Haaland, c'è già una novità (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Manchester City aumenterà lo stipendio dell'attaccante Erling Haaland dopo il superbo inizio di stagione del 22enne. Lo riporta... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Manchester City aumenterà lo stipendio dell'attaccante Erlingdopo il superbo inizio di stagione del 22enne. Lo riporta...

sportli26181512 : Haaland, c'è già una novità: Il Manchester City aumenterà lo stipendio dell'attaccante Erling Haaland dopo il super… - ronaldinhano : Oggi é il giorno in cui la punta più forte al mondo incontra il difensore più scarso al mondo. Haaland vs Maguire.… - NandoPiscopo1 : @PierangeloFlor1 @VolCasciavit @enricoI00 Vabbé haaland era (immagino) giá tutto concordato da tempo con raiola. Cl… - clown746 : @ilciccio67 @PaUsai Per haaland avevi già l'accordo col molde, quindi possibilissimo - sportli26181512 : Liverpool: pronto l'assalto al 'nuovo Haaland': In Norvegia è già considerato da tutti il nuovo Haaland, o meglio i… -