Docenti neoassunti da Gps sostegno 2022 prima fascia, supplenza e anno di prova e infine il ruolo [LO SPECIALE] (Di domenica 2 ottobre 2022) Fra le varie procedure atte all'immissione in ruolo Docenti ricordiamo quelle relative alla prima fascia delle Gps sostegno, che anche quest'anno hanno animato l'estate piena di assunzioni in ruolo e supplenze. Vediamo il percorso dalla supplenza all'anno di prova fino ad arrivare al contratto a tempo indeterminato. L'articolo Docenti neoassunti da Gps sostegno 2022 prima fascia, supplenza e anno di prova e infine il ruolo LO SPECIALE . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 ottobre 2022) Fra le varie procedure atte all'immissione inricordiamo quelle relative alladelle Gps, che anche quest'animato l'estate piena di assunzioni ine supplenze. Vediamo il percorso dallaall'difino ad arrivare al contratto a tempo indeterminato. L'articoloda GpsdiilLO

orizzontescuola : Nuovo anno di prova docenti neoassunti: 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattiche. 50 ore di formazi… - bakeoffitalia : Anno di prova e formazione docenti neoassunti | rilevazioni dati di coloro che non l'hanno ... - ProDocente : Anno di prova e formazione docenti neoassunti: rilevazioni dati di coloro che non l’hanno superato. Nota Usr Liguria - orizzontescuola : Anno di prova e formazione docenti neoassunti: rilevazioni dati di coloro che non l’hanno superato. Nota Usr Liguria -