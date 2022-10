Un inferno chiamato «transizione di genere» (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo una leggenda irlandese, uno gnomo custodisce una pentola d’oro là dove finisce l’arcobaleno. Ora, alla fine dell’arcobaleno dell’ideologia gender, si possono trovare tutti gli orrori della lobby Lgbt che spinge ragazzini confusi, spesso affetti da disturbi dello spettro autistico e da problematiche psichiatriche, alla transizione di genere. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2022 La clinica degli orrori «È in atto un esperimento di massa sui bambini, i più vulnerabili». Così scriveva il britannico Times nel 2019 in merito alla clinica londinese Tavistock, dove migliaia di bambini e adolescenti erano stati avviati alla transizione di genere. I minorenni trattati erano passati dai 94 del 2010 ai 2.519 del 2018, il più piccolo aveva solo tre anni. «Questo trattamento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo una leggenda irlandese, uno gnomo custodisce una pentola d’oro là dove finisce l’arcobaleno. Ora, alla fine dell’arcobaleno dell’ideologia gender, si possono trovare tutti gli orrori della lobby Lgbt che spinge ragazzini confusi, spesso affetti da disturbi dello spettro autistico e da problematiche psichiatriche, alladi. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2022 La clinica degli orrori «È in atto un esperimento di massa sui bambini, i più vulnerabili». Così scriveva il britannico Times nel 2019 in merito alla clinica londinese Tavistock, dove migliaia di bambini e adolescenti erano stati avviati alladi. I minorenni trattati erano passati dai 94 del 2010 ai 2.519 del 2018, il più piccolo aveva solo tre anni. «Questo trattamento ...

