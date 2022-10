Trasporti Lazio – Giannini (Lega): “Zingaretti blocchi l’infornata elettorale (‘concorsi interni’) in Cotral” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Le enclave Zingarettiane annidate in particolare ai vertici delle società regionali, viste le modalità disinvolte con le quali continuano ad amministrare il personale, non sembrano aver colto l’esito elettorale del 25 settembre”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. “In Cotral – prosegue – a cavallo del 2021/22 sono stati indetti concorsi interni, confezionati su misura per coordinatori e addetti all’esercizio, figure professionali che, tra l’altro, gestiscono gli autisti. Con una recente interrogazione, abbiamo scongiurato l’assegnazione alla centrale operativa di alcuni non aventi diritto. L’azienda tuttavia, senza alcun criterio, continua a voler collocare tali profili aggirando le disposizioni, le leggi e gli accordi vigenti, grazie a ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) “Le enclaveane annidate in particolare ai vertici delle società regionali, viste le modalità disinvolte con le quali continuano ad amministrare il personale, non sembrano aver colto l’esitodel 25 settembre”. È quanto dichiara il consigliere regionale deldella, Daniele. “In– prosegue – a cavallo del 2021/22 sono stati indetti concorsi interni, confezionati su misura per coordinatori e addetti all’esercizio, figure professionali che, tra l’altro, gestiscono gli autisti. Con una recente interrogazione, abbiamo scongiurato l’assegnazione alla centrale operativa di alcuni non aventi diritto. L’azienda tuttavia, senza alcun criterio, continua a voler collocare tali profili aggirando le disposizioni, le leggi e gli accordi vigenti, grazie a ...

