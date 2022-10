(Di sabato 1 ottobre 2022) Un avvio pieno diè costato al Toro la sconfitta al Napoli. Così la pensa Ivan: "I miei non sono entrati male in campo, avevano voglia di fare, ma hanno fattogravi di attenzione, ...

glooit : Torino: Juric, abbiamo giocato bene ma paghiamo gli errori leggi su Gloo - StadioSport : Video Gol Highlights Napoli-Torino 3-1: Sintesi 1-10-2022: Video Gol e Highlights Napoli-Torino 3-1, 8° Giornata Se… - LeBombeDiVlad : ?? #Torino, la conferenza stampa di #Juric ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA -

ha commentato anche la sua espulsione nella ripresa per le proteste contro l'arbitro: "Mi sembrava ci fosse un fallo netto di Rui che meritava l'ammonizione. Era accaduto proprio davanti a me ...... l'allenatore del 'toro' Ivansi fa espellere per eccessive proteste nei confronti soprattutto del quarto uomo. È l'evento che spegne anche le speranze dele che, di fatto, chiude l'...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Napoli-Torino, match valido per l'ottava giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-1, frutto delle reti di Anguissa (doppietta), Kvaratskhelia e Sanabria. La gara è stata arbitrata da Luca M ...