Serie A femminile 2022/2023: Asllani ribalta la Sampdoria, terza vittoria consecutiva per il Milan (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Milan centra la terza vittoria consecutiva nella Serie A femminile 2022/2023, un successo ancora nel segno di Kosovare Asllani. Il forte centravanti svedese è infatti protagonista con la doppietta che ribalta l’iniziale vantaggio della Sampdoria firmato da Baldi dopo appena 3?. Al 7? e al 48?, invece, le reti di Asllani, al quarto centro in campionato. Rossonere quindi a 9 punti, restando agganciate alle prime della classe. Tra queste, la Fiorentina, che in precedenza aveva battuto 2-0 il Sassuolo con le reti, entrambe nel primo tempo, di Parisi e Sabatino, a riscattare la sconfitta contro la Roma della scorsa settimana. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilcentra lanella, un successo ancora nel segno di Kosovare. Il forte centravanti svedese è infatti protagonista con la doppietta chel’iniziale vantaggio dellafirmato da Baldi dopo appena 3?. Al 7? e al 48?, invece, le reti di, al quarto centro in campionato. Rossonere quindi a 9 punti, restando agganciate alle prime della classe. Tra queste, la Fiorentina, che in precedenza aveva battuto 2-0 il Sassuolo con le reti, entrambe nel primo tempo, di Parisi e Sabatino, a riscattare la sconfitta contro la Roma della scorsa settimana. SportFace.

OfficialSSLazio : #LazioWomen ????? ?? Arriva la prima vittoria in campionato! Il tabellino ?? - sportface2016 : #SerieAFemminile: #Asllani ribalta la #Sampdoria, terza vittoria consecutiva per il #Milan - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il Milan non si ferma più con Asllani. Che Fiorentina: è seconda dietro l'Inter - sportli26181512 : Asllani show, il Milan non si ferma più. Fiorentina ok col Sassuolo: ora è seconda: Asllani show, il Milan non si f… - PianetaMilan : #SerieAFemminile – #MilanSampdoria 2-1: commento e classifica | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #MilanFemminile… -