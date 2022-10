Serie A: Agnelli ratifica Allegri… Almeno per ora (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-20 10:07:37 Giorni caldissimi per il calcio italiano! sìSi dice spesso nel mondo del calcio che quando un presidente ratifica un allenatore quando le cose non vanno bene nella sua squadra, è il primo passo per confermare l’espulsione dell’allenatore. Tuttavia, non sembra essere il caso della Juventus di Torinoo Almeno per ora. Dopo il pessimo avvio della formazione piemontese in Serie A (10 punti su 21 possibili) e in Champions League (0 punti su 6), ieri c’è stato un colloquio telefonico tra il titolare del club, Andrea Agnelli, e Massimiliano Allegri, allenatore della squadrasecondo la “Gazzetta dello Sport” italiana. In questa conversazione, il titolare della casa automobilistica FIAT e titolare del club torinese, Ha trasmesso al naturale formatore della città di Livorno la sua totale e assoluta fiducia nel ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-20 10:07:37 Giorni caldissimi per il calcio italiano! sìSi dice spesso nel mondo del calcio che quando un presidenteun allenatore quando le cose non vanno bene nella sua squadra, è il primo passo per confermare l’espulsione dell’allenatore. Tuttavia, non sembra essere il caso della Juventus di Torinooper ora. Dopo il pessimo avvio della formazione piemontese inA (10 punti su 21 possibili) e in Champions League (0 punti su 6), ieri c’è stato un colloquio telefonico tra il titolare del club, Andrea, e Massimiliano Allegri, allenatore della squadrasecondo la “Gazzetta dello Sport” italiana. In questa conversazione, il titolare della casa automobilistica FIAT e titolare del club torinese, Ha trasmesso al naturale formatore della città di Livorno la sua totale e assoluta fiducia nel ...

Fernick88 : @GennaroSpinaa Ti giuro che ho letto Agnelli del Potere. Che pensandoci potrebbe rivelarsi un concept assai meno fa… - queenseptienna : Manuel Agnelli ha in programma l'album, un programma tutto suo in radio, il tour invernale, questa primavera recite… - VittorioSantor : @ilciccio67 Questa gente dovrebbe ricordare dove eravamo nel 2006 e cosa è riuscito a costruire Andrea Agnelli con… - giastevenz : @totofaz @Ga__ber Secondo il tuo ragionamento i tifosi della Juve non dovrebbero contestare Agnelli perché in 13 an… - RV7759094603 : @JManiaSite Agnelli compra l‘Inter e la manda in B..cosi abbiamo una nextgen 2 già in serie b..facile no? ?? -