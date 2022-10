Roma, perde il cellulare e dà in escandescenze: prima aggredisce i passanti, poi picchia i carabinieri (Di sabato 1 ottobre 2022) Momenti di panico questa notte a Roma a causa di… un cellulare smarrito. Lo smartphone era stato perso da ragazzo dopo una serata trascorsa in un locale del centro, in via Ara Coeli. Stare senza il prezioso device ha fatto uscire fuori di testa l’uomo, che ha iniziato a insultare e molestare i clienti e i passanti. Sotto i fumi dell’alcol, e in più sicuramente in preda al panico e all’agitazione, l’uomo, un 25enne Romano, ha cominciato a dare in escandescenze, prendendosela con gli ignari passanti. E proprio loro hanno chiamato il NUE 112, spaventati dalla furia del giovane. Leggi anche: Insulta i clienti, distrugge il locale e aggredisce i carabinieri: arrestata La furia contro i carabinieri Davanti al pub sono intervenuti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022) Momenti di panico questa notte aa causa di… unsmarrito. Lo smartphone era stato perso da ragazzo dopo una serata trascorsa in un locale del centro, in via Ara Coeli. Stare senza il prezioso device ha fatto uscire fuori di testa l’uomo, che ha iniziato a insultare e molestare i clienti e i. Sotto i fumi dell’alcol, e in più sicuramente in preda al panico e all’agitazione, l’uomo, un 25enneno, ha cominciato a dare in, prendendosela con gli ignari. E proprio loro hanno chiamato il NUE 112, spaventati dalla furia del giovane. Leggi anche: Insulta i clienti, distrugge il locale e: arrestata La furia contro iDavanti al pub sono intervenuti i ...

CorriereCitta : Roma, perde il cellulare e dà in escandescenze: prima aggredisce i passanti, poi picchia i carabinieri - LiberoPetrucci : France’, lascia perde. Totti-Blasi, parla l'avvocato di Ilary: 'Lei non ha mai chiesto nemmeno un euro, vogliono f… - dellacasal : @Moonlightshad1 La volpe perde il pelo ma non il vizio. Questo è Calenda. Ma si conosceva già, per le elezioni Amm di Roma che ha fatto? - littl3fre4k : RT @__H3Y4NG3L: respira Roma, Lewis, domani sarà già diversa, domani ci sarà anche il tuo odore, fra cento anni lo sentiranno ancora, qui n… - invsan3 : RT @__H3Y4NG3L: respira Roma, Lewis, domani sarà già diversa, domani ci sarà anche il tuo odore, fra cento anni lo sentiranno ancora, qui n… -