Roma, oggi strade chiuse e deviazioni: corteo degli studenti iraniani e in serata l’ultimo concerto di Renato Zero (Di sabato 1 ottobre 2022) Giornata all’insegna dei disagi a Roma a causa di alcuni appuntamenti che porteranno alla chiusura e alla deviazione di alcune strade. Si comincia stamattina dove è in programma un corteo promosso dagli studenti iraniani mentre in serata (ma il piano viabilità scatterà molto prima) è in programma l’ultimo concerto di Renato Zero. La manifestazione di oggi Partiamo dal corteo. La manifestazione è in programma dalle 10 alle 13. Il corteo partirà da piazza della Repubblica fino a piazza Madonna di Loreto: l’iniziativa è promossa dagli studenti iraniani in Italia sulla situazione dell’Iran e delle proteste in corso. Percorso su via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022) Giornata all’insegna dei disagi aa causa di alcuni appuntamenti che porteranno alla chiusura e alla deviazione di alcune. Si comincia stamattina dove è in programma unpromosso daglimentre in(ma il piano viabilità scatterà molto prima) è in programmadi. La manifestazione diPartiamo dal. La manifestazione è in programma dalle 10 alle 13. Ilpartirà da piazza della Repubblica fino a piazza Madonna di Loreto: l’iniziativa è promossa dagliin Italia sulla situazione dell’Iran e delle proteste in corso. Percorso su via ...

