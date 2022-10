Riccardo Guarnieri ha mentito ancora, parla una dama: ” Due mesi fa mi ha invitato a Taranto” (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ iniziata una nuova stagione di Uomini e donne e ancora una volta il protagonista è Riccardo Guarnieri Il cavaliere tarantino anche quest’anno si è presentato negli studi di Uomini e donne. Prima pare abbia cercato Ida Platano, poi si è dichiarato per la tronista Veronica. Alla fine, come accade da sempre, si ritrova da L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ iniziata una nuova stagione di Uomini e donne euna volta il protagonista èIl cavaliere tarantino anche quest’anno si è presentato negli studi di Uomini e donne. Prima pare abbia cercato Ida Platano, poi si è dichiarato per la tronista Veronica. Alla fine, come accade da sempre, si ritrova da L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitcultura : Uomini e Donne, nuova bomba su Riccardo Guarnieri, parla Roberta Di Padua: 'Prima di tornare nel programma, mi ha c… - infoitcultura : Riccardo Guarnieri rifiuta Federica Aversano, Maria De Filippi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Riccardo Guarnieri ha ufficialmente deciso di non spostarsi dal Trono Over al Classico di #uominiedonne per conoscere Federi… - fanpage : #Riccardo Guarnieri ha ufficialmente deciso di non spostarsi dal Trono Over al Classico di #uominiedonne per conos… - infoitcultura : Uomini e donne, Riccardo Guarnieri prende in giro Federica Aversano?/ L'accusa -