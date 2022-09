Price cap sul gas, Commissione Ue sotto pressione dagli Stati membri (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Consiglio Energia straordinario dell'Ue dedicato alla risposta ai rincari energetici, che si è tenuto ieri a Bruxelles, si è concluso con un accordo già, ampiamente scontato, sulle misure che aveva proposto due settimane fa la Commissione europea, e con un rilancio del dibattito sulla controversa ipotesi di imporre un tetto generale nel mercato unico al prezzo del gas, da ovunque sia importato (e non solo dalla Russia). I ministri non hanno nascosto una certa irritazione nei confronti delle reticenze della Commissione su questo punto, e delle sue tattiche temporeggiatrici.L'Esecutivo comunitario, chiaramente contrario a questo tetto al prezzo generalizzato per il gas, è stato messo sotto forte pressione da parte dei 15 Stati membri che lo hanno chiesto, fra cui Italia, Francia, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Consiglio Energia straordinario dell'Ue dedicato alla risposta ai rincari energetici, che si è tenuto ieri a Bruxelles, si è concluso con un accordo già, ampiamente scontato, sulle misure che aveva proposto due settimane fa laeuropea, e con un rilancio del dibattito sulla controversa ipotesi di imporre un tetto generale nel mercato unico al prezzo del gas, da ovunque sia importato (e non solo dalla Russia). I ministri non hanno nascosto una certa irritazione nei confronti delle reticenze dellasu questo punto, e delle sue tattiche temporeggiatrici.L'Esecutivo comunitario, chiaramente contrario a questo tetto al prezzo generalizzato per il gas, è stato messoforteda parte dei 15che lo hanno chiesto, fra cui Italia, Francia, ...

