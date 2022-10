MotoGP, chi è Marco Bezzecchi. Pilota di talento, sin qui troppo discontinuo (Di sabato 1 ottobre 2022) Riccioli ribelli e un modo di parlare che ricorda tanto chi purtroppo non è più tra noi. Il romagnolo del Mooney VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, si è portato a casa, quest’oggi, la prima pole-position della carriera in MotoGP. Lui, in qualità di rookie, vuol dimostrare di essere all’altezza della situazione per ambire a traguardi ambiziosi nel futuro della classe regina. Un centauro dal grande talento, con otto piazzamenti nella top-10 e la perla di Assen (Paesi Bassi) con un secondo posto da sfoggiare nell’Università del Motociclismo in questo 2022. Serve un salto di qualità, quindi, che al “Bez” finora è sempre un po’ mancato anche nella categorie inferiori, per un po’ di sfortuna e qualche errore di troppo. E’ un po’ così che possiamo giustificare il terzo posto nel Mondiale 2018 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Riccioli ribelli e un modo di parlare che ricorda tanto chi purnon è più tra noi. Il romagnolo del Mooney VR46 Racing Team,, si è portato a casa, quest’oggi, la prima pole-position della carriera in. Lui, in qualità di rookie, vuol dimostrare di essere all’altezza della situazione per ambire a traguardi ambiziosi nel futuro della classe regina. Un centauro dal grande, con otto piazzamenti nella top-10 e la perla di Assen (Paesi Bassi) con un secondo posto da sfoggiare nell’Università del Motociclismo in questo 2022. Serve un salto di qualità, quindi, che al “Bez” finora è sempre un po’ mancato anche nella categorie inferiori, per un po’ di sfortuna e qualche errore di. E’ un po’ così che possiamo giustificare il terzo posto nel Mondiale 2018 ...

