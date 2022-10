Migranti: crescono salvataggi Ong, 10mila quest'anno (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono 71mila dall'1 gennaio, rispetto ai 46mila dei primi 9 mesi dello scorso anno (+65%) ed hanno gia' superato i 67mila dell'intero 2021. La flotta umanitaria, da parte sua, si sta rafforzando: sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono 71mila dall'1 gennaio, rispetto ai 46mila dei primi 9 mesi dello scorso(+65%) ed hgia' superato i 67mila dell'intero 2021. La flotta umanitaria, da parte sua, si sta rafforzando: sono ...

PasqualeDorian1 : RT @Teresat73540673: Migranti,crescono sbarchi delle ong:in 7 attive nel Mediterraneo. Li portano a migliaia tutti in italia e i paesi dell… - nik_easyrider1 : RT @Teresat73540673: Migranti,crescono sbarchi delle ong:in 7 attive nel Mediterraneo. Li portano a migliaia tutti in italia e i paesi dell… - Teresat73540673 : Migranti,crescono sbarchi delle ong:in 7 attive nel Mediterraneo. Li portano a migliaia tutti in italia e i paesi d… - missionarie_mc : RT @Legambiente: #PuliamoilMondo #perunClimadiPace Crescono le migrazioni a causa della crisi climatica, entro il 2050 216 milioni di pers… - Legambiente : #PuliamoilMondo #perunClimadiPace Crescono le migrazioni a causa della crisi climatica, entro il 2050 216 milioni… -