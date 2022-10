Messina-Calcio Giugliano oggi in tv: orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma con l’orario e la diretta streaming di Messina-Calcio Giugliano, match valido per la sesta giornata della Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento oggi, sabato 1 ottobre, alle ore 14.30. La partita sarà visibile in diretta streaming su ElevenSport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma con l’e ladi, match valido per la sesta giornata della. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento, sabato 1 ottobre, alle ore 14.30. La partita sarà visibile insu ElevenSport. SportFace.

