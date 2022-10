Meno quattro all’alba (Di sabato 1 ottobre 2022) Questa è l’ultima newsletter in cui vi invitiamo al nostro Festival: questo significa solo una cosa: è davvero vicinissimo ormai! Siete talmente tanti iscritti che abbiamo dovuto aumentare un po’ i posti disponibili: e questo è il sogno di chiunque organizzi un evento. Questo è dunque il momento di dirvi grazie per l’adesione, e di chiedere a chi si è iscritto ma non potrà esserci di liberare il suo posto: è importante per poter dare spazio a chi invece mercoledì vuole essere al Franco Parenti per scoprire dove andrà l’enogastronomia nel futuro prossimo. I talk che si susseguiranno a partire dalle 14.15 saranno un’occasione di confronto e di incontro aperta a tutti e per chi ancora non l’ha fatto CI SI ISCRIVE QUI. Se invece volete partecipare alla cena di apertura del Festival dedicata a Menu Risorgimento, abbiamo raccolto qui il menu e le informazioni che vi servono. Mangeremo anche ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 ottobre 2022) Questa è l’ultima newsletter in cui vi invitiamo al nostro Festival: questo significa solo una cosa: è davvero vicinissimo ormai! Siete talmente tanti iscritti che abbiamo dovuto aumentare un po’ i posti disponibili: e questo è il sogno di chiunque organizzi un evento. Questo è dunque il momento di dirvi grazie per l’adesione, e di chiedere a chi si è iscritto ma non potrà esserci di liberare il suo posto: è importante per poter dare spazio a chi invece mercoledì vuole essere al Franco Parenti per scoprire dove andrà l’enogastronomia nel futuro prossimo. I talk che si susseguiranno a partire dalle 14.15 saranno un’occasione di confronto e di incontro aperta a tutti e per chi ancora non l’ha fatto CI SI ISCRIVE QUI. Se invece volete partecipare alla cena di apertura del Festival dedicata a Menu Risorgimento, abbiamo raccolto qui il menu e le informazioni che vi servono. Mangeremo anche ...

