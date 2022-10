Meloni? Cosa abbiamo il dovere di fare | la lezione di Massimo Franco

(Di sabato 1 ottobre 2022) "Nessun pregiudizio,ildi aspettare e capirefanno":, ospite di In Onda su La7, ha invitato tutti a non sparare contro la coalizione vincitrice delle elezioni di domenica 25 settembre, sia perché ha conquistato una vittoria schiacciante sia perché deve ancora insediarsi a tutti gli effetti. Nonostante questo, però, l'editorialista del Corriere della Sera ha detto anche che "aver fatto cadere Draghi rimane un atto di irresponsabilità compiuto dall'interno della maggioranza del qualeha solo beneficiato". Secondo, la leader di Fratelli d'Italia è stata "individuata come novità, il fatto di non aver mai governato è stato considerato un pregio, ha prevalso in Italia - al solito - il richiamo del nuovismo. E il ...

robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - Giorgiolaporta : Cosa succederebbe se un #pub non volesse clienti neri, #ebrei, #gay o elettori di #Letta? L’intolleranza e l’imbeci… - fanpage : Con il #GovernoMeloni cambieranno molte cose, tra cui anche il Superbonus edilizio - MariAgo2017 : RT @putino: Quindi: Meloni dice a Zelensky che l’Italia resterà al suo fianco e viene invitata a Kyiv da Andriy Yermak, il suo braccio dest… - Titti86699326 : @MT_Meli_ Dal 25 settembre che leggo gente che vomita mer....... Sulla Meloni che ha vinto democraticamente. Fate r… -

Fanpage.it

"Sto seguendo il lavoro del governo uscente - ha detto- , confido che ci siano e che ci saranno i margini per mettere a punto una soluzione che comunque vada impatterà sui costi energetici ...... un video tratto dalla campagna elettorale di Giorgiadove la candidata di Fratelli d'Italia ... Essere di destra è una, essere fascio un'altra', ha poi ... Cosa farà il governo Meloni per risolvere il problema del caro bollette Isabella Rauti inchioda le femministe democratiche. In una dichiarazione al vetriolo la responsabile del Dipartimento Pari opportunità, ...È la prima urgenza per la premier in pectore e vuole portarla fisicamente a palazzo Chigi. Potrebbe nominare un commissario straordinario o in alternativa ...