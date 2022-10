Mascherine, da oggi cade obbligo su bus, treni e mezzi di trasporto scolastico (Di sabato 1 ottobre 2022) Da oggi 1 ottobre via l'obbligo di Mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto pubblici, compresi i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. L'obbligo viene invece prorogato di un mese negli ospedali e nelle Rsa per effetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) Da1 ottobre via l'diFFP2 suidipubblici, compresi ididedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. L'viene invece prorogato di un mese negli ospedali e nelle Rsa per effetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre. L'articolo .

