Maiorca vs Barcellona – pronostico e possibili formazioni

Il Barcellona punta a conquistare la vetta della Liga quando farà visita al Maiorca sabato 1 ottobre. I padroni di casa, invece, sperano di rimanere nella parte alta della classifica ottenendo un risultato positivo. Il calcio di inizio di Maiorca – Barcellona è previsto alle 21 Anteprima della partita Maiorca – Barcellona: a che punto sono le due squadre Maiorca Dopo aver evitato la retrocessione per un solo punto nella prima stagione di ritorno nella Liga, il Mallorca spera di rimanere lontano dalla zona a rischio in questa stagione. Il club ha nominato Javier Aguirre come manager a marzo di quest'anno e l'ex capo dell'Atletico Madrid ha avuto un discreto impatto finora, vincendo il 40% delle sue 15 partite in carica. Dopo aver ottenuto due vittorie, due ...

