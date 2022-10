La Roma vince 2-1 in rimonta a San Siro contro l'Inter (Di sabato 1 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – La Roma rimonta l'Inter ed espugna San Siro. Ai nerazzurri non basta Dimarco, Dybala e Smalling ribaltano il risultato e proiettano i giallorossi nelle zone più nobili della classifica. L'Inter parte meglio e il popolo di fede nerazzurra dopo 11 minuti esplode per l'1-0 di Dzeko, ma viene presto raffreddato dal Var che Interviene per segnalare il fuorigioco del bosniaco e fa così annullare il gol dell'ex. Calhanoglu mette i brividi a Rui Patricio con una gran botta da fuori che per poco non centra lo specchio. Poi, alla mezzora, i padroni di casa segnano ancora e questa volta è tutto regolare: Barella imbuca per l'inserimento di Dimarco che taglia alle spalle di Celik e calcia di prima sorprendendo il portiere. Il gol subito scuote la Roma e ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Lal'ed espugna San. Ai nerazzurri non basta Dimarco, Dybala e Smalling ribaltano il risultato e proiettano i giallorossi nelle zone più nobili della classifica. L'parte meglio e il popolo di fede nerazzurra dopo 11 minuti esplode per l'1-0 di Dzeko, ma viene presto raffreddato dal Var cheviene per segnalare il fuorigioco del bosniaco e fa così annullare il gol dell'ex. Calhanoglu mette i brividi a Rui Patricio con una gran botta da fuori che per poco non centra lo specchio. Poi, alla mezzora, i padroni di casa segnano ancora e questa volta è tutto regolare: Barella imbuca per l'inserimento di Dimarco che taglia alle spalle di Celik e calcia di prima sorprendendo il portiere. Il gol subito scuote lae ...

