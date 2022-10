La Roma apre la crisi dell’Inter di Inzaghi: il 23 sfida scudetto col Napoli (Di sabato 1 ottobre 2022) La Roma apre la crisi dell’Inter di Inzaghi. La squadra di Mourinho sbanca San Siro. In rimonta. I giallorossi vincono 2-1 e mettono nei guai Simone Inzaghi alla seconda sconfitta consecutiva (dopo Udine), la terza in quattro partite (va aggiunto il derby), la quarta in otto partite (ossia il 50%, c’è anche quella con la Lazio) e settimi in classifica a 13 punti. La Roma invece sale al secondo posto, a 17. Ovviamente devono ancora giocare Atalanta, Udinese, Lazio, Milan. Mourinho non ha schierato Abraham, lo ha lasciato in panchina. Ha giocato con Dybala attaccante, con Zaniolo e Pellegrini a supporto, in mediana Matic e Cristante. La Roma si è presentata così più equilibrata, meno sfilacciata. L’Inter con la coppia d’attacco Lautaro Dzeko. Il bosniaco ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Laladi. La squadra di Mourinho sbanca San Siro. In rimonta. I giallorossi vincono 2-1 e mettono nei guai Simonealla seconda sconfitta consecutiva (dopo Udine), la terza in quattro partite (va aggiunto il derby), la quarta in otto partite (ossia il 50%, c’è anche quella con la Lazio) e settimi in classifica a 13 punti. Lainvece sale al secondo posto, a 17. Ovviamente devono ancora giocare Atalanta, Udinese, Lazio, Milan. Mourinho non ha schierato Abraham, lo ha lasciato in panchina. Ha giocato con Dybala attaccante, con Zaniolo e Pellegrini a supporto, in mediana Matic e Cristante. Lasi è presentata così più equilibrata, meno sfilacciata. L’Inter con la coppia d’attacco Lautaro Dzeko. Il bosniaco ...

Bulgariofficial : Prenota la tua visita per 'Les Journées Particulières LVMH'. Ancora una volta #Bulgari si unisce al gruppo #LVMH e… - ESA_Italia : Giro in centro? Pomeriggio di compere? Apre oggi a Roma il nuovo Concept Store di @ESASpaceShop - #ESA… - napolista : La Roma apre la crisi dell’Inter di Inzaghi: il 23 sfida scudetto col Napoli Vince 2-1 in rimonta a San Siro. Mour… - SgMaM95Y8SWtjw3 : RT @Bulgariofficial: Prenota la tua visita per 'Les Journées Particulières LVMH'. Ancora una volta #Bulgari si unisce al gruppo #LVMH e apr… - NGA12966275 : RT @Bulgariofficial: Prenota la tua visita per 'Les Journées Particulières LVMH'. Ancora una volta #Bulgari si unisce al gruppo #LVMH e apr… -