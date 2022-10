Inter-Roma, sempre Dybala: che numeri contro i nerazzurri (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel corso del primo tempo di Inter-Roma, Paulo Dybala si è reso nuovamente protagonista siglando la rete dell’1-1. Gol che è valso il pareggio agli uomini di José Mourinho, i quali erano passati in svantaggio a causa del gol realizzato da Federico Di Marco. La “Joya” continua a far bene in questa nuova esperienza con la maglia giallorossa e si conferma ancora una volta come autentico mattatore dei nerazzurri. Inter Roma DybalaCon la marcatura siglata quest’oggi a San Siro diventano 4 i gol siglati da Dybala contro l’Inter nelle ultime 5 partite. A riportare la statistica è OptaPaolo sul proprio profilo Twitter. Leggi su rompipallone (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel corso del primo tempo di, Paulosi è reso nuovamente protagonista siglando la rete dell’1-1. Gol che è valso il pareggio agli uomini di José Mourinho, i quali erano passati in svantaggio a causa del gol realizzato da Federico Di Marco. La “Joya” continua a far bene in questa nuova esperienza con la maglia giallorossa e si conferma ancora una volta come autentico mattatore deiCon la marcatura siglata quest’oggi a San Siro diventano 4 i gol siglati dal’nelle ultime 5 partite. A riportare la statistica è OptaPaolo sul proprio profilo Twitter.

