Inter - Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi (Di sabato 1 ottobre 2022) Big match dell'ottava giornata di campionato, l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho si sfidano a San Siro alla ricerca di un risultato positivo dopo le sconfitte nell'ultima partita ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) Big match dell'ottava giornata di campionato, l'di Simone Inzaghi e ladi José Mourinho si sfidano a San Siro alla ricerca di un risultato positivo dopo le sconfitte nell'ultima...

OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per Milano: c’è #Dybala che ha lavorato questa mattina in gruppo ed è stato convocato per… - FcInterNewsit : Collovati: 'Inter-Roma partita non scontata. Inzaghi rischia il posto, Mou ha capito la piazza giallorossa' - matteopasini_ : Inter-Roma significa che: -Se vince Mou perde ?? -Se vince ?? perde Mou -Se pareggiano perdono entrambi Vinciamo sempre noi -