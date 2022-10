Highlights Giro dell’Emilia 2022 | Enric Mas imprendibile sul San Luca | Pogacar deve arrendersi VIDEO

sportface2016 : VIDEO - #Ciclismo Gli highlights dell'edizione 2022 del #GirodellEmilia, trionfo di Enric #Mas che sul San Luca sta… - VELOSPORT1960 : -

Sky Sport

Per Leclerc nona pole stagionale approfondimento F1, a Monza trionfa Verstappen: gli... Verstappen, poco prima di tagliare il traguardo in quello che sembrava unda pole, ha deviato ...... perché al suo fianco ci sono Martin , che si conferma uno specialista delsecco (nonostante ... Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GLIDELLE QUALIFICHE 1) MARCO BEZZECCHI (Ducati ... Superbike, Round Catalogna: Bautista domina anche la domenica di Barcellona. HIGHLIGHTS Sono state presentate le prime due tappe del prossimo Giro d'Italia, oltre alla partenza della terza e al percorso della settima con arrivo sul Gran Sasso d'Italia. Per la seconda volta - dopo l'edizi ...La ciclabile dei Trabocchi sarà protagonista del via della prossima edizione del Giro. Tre gli arrivi previsti in regione, in attesa della definizione del tracciato completo. Grande attesa per l'asces ...