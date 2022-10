Haaland | «Derby di Manchester? Mi viene in mente Balotelli»

(Di sabato 1 ottobre 2022) . Le parole dell’attaccante norvegese Erlingha parlato così ViaPlay Football verso il suo primodicon la maglia del City. Le dichiarazioni: «Non vedo l’ora di giocare il mio primocon ilCity, sarà divertente. Non vedo l’ora che arrivino al nostro stadio. Spero che tutti nel club siano pronti per la partita e attacchino allo stesso tempo. Non vedo l’ora. Ricordo quandoall’Old Trafford esultò con ‘Why Always Me?’. Quel fatto lo ricordo particolarbene. Non vedo l’ora di avere dei nuovi ricordi. Spero che possiamo giocare il nostro miglior calcio. Se è così, penso che potrebbe essere una bella serata». L'articolo proda Calcio News 24.

City contro United, il derby di Manchester accende la domenica inglese al ritorno dalla pausa per le nazionali. All'Etihad Stadium è Pep Guardiola contro Erik ten Hag. Haaland è pronto a illuminare, Cristiano Ronaldo con ... In Inghilterra, infine, l'attesa è tutta per il derby di Manchester, il primo per Erling Haaland. Le dichiarazioni pre Derby di Ten Hag: "Haaland? Non giochiamo contro lui, ma contro il City. Possiamo batterli"