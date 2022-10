Grande Fratello Vip | “Subito radiata”: si brucia la reputazione, errore che grida vendetta [VIDEO] (Di sabato 1 ottobre 2022) Una gieffina non si contiene: reputazione bruciata, l’errore professionale le costerà caro una volta lasciato il reality Alfonso-Signorini-(Mediaset Infinity)Gegia questa volta ha davvero esagerato. Una volta entrata al Grande Fratello Vip la concorrente ha ammesso di essere psicologa e di esercitare la professione tutt’ora. Il comportamento che aveva assunto con diversi coinquilini, però, non sembrava confermare la notizia. Per quanto ancora poco il pubblico possa conoscere Gegia, la verità è che non dava alcun accenno di professionalità da quel punto di vista. Si pensi ad esempio al comportamento assunto nei confronti di Marco. Il concorrente in questa settimana ha cercato ascolto e conforto ma Gegia si è dimostrata poco disponibile, anzi la professionista ha anche consigliato al coinquilino di stare ... Leggi su direttanews (Di sabato 1 ottobre 2022) Una gieffina non si contiene:ta, l’professionale le costerà caro una volta lasciato il reality Alfonso-Signorini-(Mediaset Infinity)Gegia questa volta ha davvero esagerato. Una volta entrata alVip la concorrente ha ammesso di essere psicologa e di esercitare la professione tutt’ora. Il comportamento che aveva assunto con diversi coinquilini, però, non sembrava confermare la notizia. Per quanto ancora poco il pubblico possa conoscere Gegia, la verità è che non dava alcun accenno di professionalità da quel punto di vista. Si pensi ad esempio al comportamento assunto nei confronti di Marco. Il concorrente in questa settimana ha cercato ascolto e conforto ma Gegia si è dimostrata poco disponibile, anzi la professionista ha anche consigliato al coinquilino di stare ...

