Grande Fratello Vip, Marco Bellavia si è ritirato e sui social è scoppiata la bufera (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Poco dopo l'improvvisa chiusura del televoto sul sito internet del programma, nel primo pomeriggio di oggi è arrivato anche l'annuncio ufficiale: "Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati La decisione è stata presa dall'ex volto di Bim Bum Bam nel segreto del confessionale parlando con gli autori e lo psicologo. A quanto pare l'attore avrebbe capito ...

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - PasqualePapare3 : @GFVIP_Official Ma dove li hai trovati sti certi giovani e qualche anziana saranno VIP a trucco ma non cianno nulla… - fossagos : @SalJ80 In un paese serio non ci sarebbe una trasmissione come il grande fratello -