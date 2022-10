Gas | Crosetto | «L’atto della Germania è di un egoismo incomprensibile Fa solo il suo interesse»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 1 ottobre 2022) «È un atto diche rischia di essere un colpo duro al nostro sistema produttivo». Guidocommenta così la decisionedi andare avanti da sola sul tetto al prezzo del gas, che ha azzoppato i tentativi di arrivare a una decisione comune europea. Un passaggio che la dice lunga anche sugli equilibri all’interno stessa Unione, smentendo la vulgata per cui a mortificarla e a metterla a rischio sarebbero le forze sovraniste.: «e Francia decidono seguendoil proprio» «e Francia nei momenti topici decidono seguendo esclusivamente il proprio, senza tenere in minima considerazione i problemi degli altri paesi Ue. Per ...