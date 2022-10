Elodie lo dice a voce alta a Propaganda Live: “Sono una donna di sinistra” | VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Elodie è stata ospite di Propaganda Live ieri sera e Diego Bianchi l’ha intervistata anche chiedendole del suo impegno politico. Elodie lo dice a voce alta a Propaganda Live: “Sono una donna di sinistra” VIDEO Diego Bianchi le chiede cosa ha significato per lei esporsi nelle interviste e in altre occasioni. La cantante spiega che le è dispiaciuto solo quando è stata strumentalizzata perché le piacerebbe dire quello che pensa da cittadina senza essere “tagliuzzata” dai media: «Dico sempre quello che penso ma mi dispiace quando le mie parole vengono strumentalizzate». Tra le conseguenze negative che Elodie elenca c’è anche l’azione degli haters che le ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022)è stata ospite diieri sera e Diego Bianchi l’ha intervistata anche chiedendole del suo impegno politico.lo: “unadiDiego Bianchi le chiede cosa ha significato per lei esporsi nelle interviste e in altre occasioni. La cantante spiega che le è dispiaciuto solo quando è stata strumentalizzata perché le piacerebbe dire quello che pensa da cittadina senza essere “tagliuzzata” dai media: «Dico sempre quello che penso ma mi dispiace quando le mie parole vengono strumentalizzate». Tra le conseguenze negative cheelenca c’è anche l’azione degli haters che le ...

claudio301065 : @StoCozzo @rubio_chef @welikeduel @Elodiedipa @pdnetwork Infatti Elodie quando dice di essere di sinistra non credo che intenda il PD - argolucio : @GiovyDean #Elodie dice che lei è il 'popolo'. Una prodotta e confezionata (i suoi contratti) da Sony-Mediaset. E'… - argolucio : @welikeduel @Elodiedipa Ma dissentire è violenza? Se dici che #Elodie sbaglia, non fai quello che fa lei di fronte… - argolucio : @Vale41229116 Quindi a fronte di milioni di italiani che votano a destra, con una sinistra abbandonata da chi ha pr… - KanashibariMI : #elodie è solo bella , ma di quello che dice o pensa , non mi frega -