Diretta Empoli-Milan 1-3: Leao in contropiede chiude la partita. A segno anche Rebic e Ballo-Toure (Di sabato 1 ottobre 2022) Clicca qui per la Diretta di Empoli-Milan Le formazioni ufficialiMilan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 ottobre 2022) Clicca qui per ladiLe formazioni ufficiali(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori,-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De...

GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: #EmpoliMilan 1-3: vittoria col brivido per i rossoneri! ?? - MilanLiveIT : #EmpoliMilan 1-3: vittoria col brivido per i rossoneri! ?? - repubblica : Brividi finali in Empoli - Milan: i rossoneri vincono 3-1 segnando due gol nei minuti di recupero con Ballo-Touré e… - milansette : Empoli-Milan 0-0 | La Diretta - Nazione_Empoli : Empoli-Milan, segui la diretta -