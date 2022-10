Covid, 33.876 nuovi casi positivi e 38 decessi (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 33.876 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. In leggera flessione, quindi, rispetto ai 34.479 di venerdì. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid emanato dal Ministero della Salute. Sono 38 i decessi registrati, otto in meno rispetto ad ieri. Che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 177.130. A livello di ospedalizzazioni sono 4.181 i ricoverati con sintomi (256 in più di ieri), dei quali 138 in terapia intensiva. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 33.876 ial-19 registrati nelle ultime 24 ore. In leggera flessione, quindi, rispetto ai 34.479 di venerdì. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenzaemanato dal Ministero della Salute. Sono 38 iregistrati, otto in meno rispetto ad ieri. Che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 177.130. A livello di ospedalizzazioni sono 4.181 i ricoverati con sintomi (256 in più di ieri), dei quali 138 in terapia intensiva. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

