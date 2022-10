_Nico_Piro_ : #1ottobre tra insulti, minacce, il clima di odio e la conseguente perdita di livelli minimi di buona educazione (ge… - robymark1 : RT @_Nico_Piro_: #1ottobre tra insulti, minacce, il clima di odio e la conseguente perdita di livelli minimi di buona educazione (gente con… - cdghietta : RT @_Nico_Piro_: #1ottobre tra insulti, minacce, il clima di odio e la conseguente perdita di livelli minimi di buona educazione (gente con… - DaniaFalzolgher : RT @_Nico_Piro_: #1ottobre tra insulti, minacce, il clima di odio e la conseguente perdita di livelli minimi di buona educazione (gente con… - marcbarbieri64 : RT @_Nico_Piro_: #1ottobre tra insulti, minacce, il clima di odio e la conseguente perdita di livelli minimi di buona educazione (gente con… -

LA NAZIONE

Oltre 700 scuole, biblioteche, Comuni e società sportive hanno partecipato alla settima edizione dell'iniziativa, partita da Firenze. La parolaè stata utilizzata 20mila ...Tutto questo si traduce in un'oasi dinel cuore di Roma. È qui che incontro, in un caldo ... Fa due gesti con le mani per sottolineare quello che sta per dire: 'Ile l'amore'. Guardo il ... Coraggio, pace, tenerezza: le parole più usate dai bambini ai Giochi della gentilezza Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno fatto pace dopo la lite dei giorni scorsi nella casa del Grande Fratello Vip ...