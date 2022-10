Can Yaman senza doppiaggio | L’attore turco recita in italiano: pubblico in tilt (Di sabato 1 ottobre 2022) Can Yaman ha debuttato con Viola come il mare e scatena commenti sulla sua recitazione in italiano. C’è qualcos’altro che bolle in pentola? Can Yaman Specialmag 01 10 22 (Mediasetplay screenshot)Can Yaman ha debuttato ieri sera con Viola come in mare, la fiction attesissima di Canale 5 prodotta da Lux Vide e ambientata totalmente in Italia. Per tutta l’estate c’era stata una grande sponsorizzazione di questa fiction che finalmente ha acceso i riflettori su di sé. Il prime time del venerdì sera sarà occupato da Can Yaman e Francesca Chillemi, la nuova coppia di attori che fa sognare il pubblico. A giudicare dai dati di ascolti Viola come il mare è un esperimento riuscito, che anche se non vince (contro Tale e Quale Sohow) convince il pubblico. Subito ... Leggi su specialmag (Di sabato 1 ottobre 2022) Canha debuttato con Viola come il mare e scatena commenti sulla suazione in. C’è qualcos’altro che bolle in pentola? CanSpecialmag 01 10 22 (Mediasetplay screenshot)Canha debuttato ieri sera con Viola come in mare, la fiction attesissima di Canale 5 prodotta da Lux Vide e ambientata totalmente in Italia. Per tutta l’estate c’era stata una grande sponsorizzazione di questa fiction che finalmente ha acceso i riflettori su di sé. Il prime time del venerdì sera sarà occupato da Cane Francesca Chillemi, la nuova coppia di attori che fa sognare il. A giudicare dai dati di ascolti Viola come il mare è un esperimento riuscito, che anche se non vince (contro Tale e Quale Sohow) convince il. Subito ...

