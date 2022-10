Calcio, Serie A 2022/23: Napoli-Torino 3-1, azzurri provvisoriamente in testa da soli con i gol di Anguissa e Kvaratskhelia (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si ferma la corsa del Napoli, al Maradona gli azzurri schiantano il Torino con il punteggio di 3-1. Prova estremamente convincente della squadra guidata da Luciano Spalletti che già nel primo tempo aveva sostanzialmente chiuso la pratica trovando le tre reti decisive. In attesa del match dell’Atalante gli azzurri salgono in testa alla classifica da soli a 20 punti. L’inizio del Napoli è travolgente. Dopo soli 6? i padroni di casa sono già in vantaggio con un perfetto inserimento di Zambo Anguissa che con un colpo di testa che tocca il palo e poi entra in porta trasforma in rete il cross di Mario Rui. Il senegalese si conferma straordinario protagonista del match appena sei minuti dopo quando trova la doppietta ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si ferma la corsa del, al Maradona glischiantano ilcon il punteggio di 3-1. Prova estremamente convincente della squadra guidata da Luciano Spalletti che già nel primo tempo aveva sostanzialmente chiuso la pratica trovando le tre reti decisive. In attesa del match dell’Atalante glisalgono inalla classifica daa 20 punti. L’inizio delè travolgente. Dopo6? i padroni di casa sono già in vantaggio con un perfetto inserimento di Zamboche con un colpo diche tocca il palo e poi entra in porta trasforma in rete il cross di Mario Rui. Il senegalese si conferma straordinario protagonista del match appena sei minuti dopo quando trova la doppietta ...

