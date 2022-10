Basta Gilli, la Gelbison corsara in casa dell’Audace Cerignola (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCerignola – La Gelbison ci ha preso gusto. Dopo la netta affermazione sul Taranto, alla compagine di Vallo della Lucania Basta Gilli per sbancare il campo dell’Audace Cerignola. Il modo migliore per inaugurare la doppia trasferta che attende i salernitani, di scena martedì in casa della Turris in Coppa Italia, prima di ospitare sabato il Foggia nella settima giornata del campionato di serie C. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laci ha preso gusto. Dopo la netta affermazione sul Taranto, alla compagine di Vallo della Lucaniaper sbancare il campo. Il modo migliore per inaugurare la doppia trasferta che attende i salernitani, di scena martedì indella Turris in Coppa Italia, prima di ospitare sabato il Foggia nella settima giornata del campionato di serie C. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

alessan47586283 : @aa_gilli @eia58 Basta guardare nel proprio condominio - Mauro_Gilli : RT @aa_gilli: Non è necessario andare sui film di cowboy per trovare “bene e male”: basta la Bibbia. Isaia 5:20. Ma è meglio: “Guai a color… - aa_gilli : Non è necessario andare sui film di cowboy per trovare “bene e male”: basta la Bibbia. Isaia 5:20. Ma è meglio: “Gu… - FrancescoNicoli : @Frances04356201 @aa_gilli Ma basta leggerlo per intero,suvvia. Te lo dice proprio in faccia che secondo lui sono s… - RiccardoTrezzi : @FPanunzi @Mauro_Gilli Fausto, il controllo di cosa? Sono anni che il PD controlla via Sarfatti ed i Parioli. E bas… -