ATP Tokyo 2022 | il tabellone Ruud e Kyrgios per obiettivi diversi | Kokkinakis-Norrie primo turno di lusso

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) Torna, dopo due edizioni saltate a causa della questione Covid-19, l’ATP 500 di, un appuntamento sempre particolarmente interessante e con una lunga storia di successo. Nel 1978 qui vinse Adriano Panatta contro Pat DuPré (ma avrebbe scambiato volentieri questa vittoria con il quarto di Wimbledon dell’anno successivo). Nell’albo d’oro figurano quasi tutti i nomi più grandi dell’Era Open: Rosewall, Newcombe, Lendl, Edberg, McEnroe, Courier, Sampras, Hewitt, Federer, Nadal, Murray, del Potro e Djokovic. A dar la caccia al titolo in qualità di numero 1 del seeding è il norvegese Casper, che comincerà il torneo da numero 3 del mondo in virtù del fatto che si è fermato (molto) presto a Seul, cedendo così la posizione a Rafael Nadal.non semplice in questo caso, se non altro per la presenza di Alex de Minaur ai quarti, ...