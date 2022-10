ATP 250 SOFIA, SINNER E MUSETTI VOGLIONO IL DERBY IN FINALE (Di sabato 1 ottobre 2022) Sa solo vincere Jannik SINNER a SOFIA, e niente e nessuno pare essere in grado di poterlo fermare. Magari però Holger Rune un modo per intralciargli il passo lo troverà: il danese sul veloce indoor non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo, ma rimane pur sempre un signor giocatore in questo pazzo 2022 che ha un po’ ridisegnato i confini del tennis. Per SINNER, dopo un paio di turni piuttosto morbidi contro Borges e Vukic, un ostacolo (sulla carta) decisamente più probante: il giovane rivale scandinavo sta cercando di dare continuità alle proprie prestazioni, deciso a rimettere piede nella top 30 mondiale (comunque vada ci riuscirà a partire da lunedì: dovesse andare in FINALE ritoccherebbe anche il suo best ranking, oggi alle 28) e soprattutto a garantirsi uno scalpo eccellente in un percorso che a breve dovrebbe ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 1 ottobre 2022) Sa solo vincere Jannik, e niente e nessuno pare essere in grado di poterlo fermare. Magari però Holger Rune un modo per intralciargli il passo lo troverà: il danese sul veloce indoor non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo, ma rimane pur sempre un signor giocatore in questo pazzo 2022 che ha un po’ ridisegnato i confini del tennis. Per, dopo un paio di turni piuttosto morbidi contro Borges e Vukic, un ostacolo (sulla carta) decisamente più probante: il giovane rivale scandinavo sta cercando di dare continuità alle proprie prestazioni, deciso a rimettere piede nella top 30 mondiale (comunque vada ci riuscirà a partire da lunedì: dovesse andare inritoccherebbe anche il suo best ranking, oggi alle 28) e soprattutto a garantirsi uno scalpo eccellente in un percorso che a breve dovrebbe ...

