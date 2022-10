Andreatta: «Pd, è l’ora di rottamare: via tutti i dirigenti con il passato in Ds e Margherita» (Di sabato 1 ottobre 2022) Intervista con Filippo Andreatta: «Letta ha provato a rendere la coalizione competitiva con il campo largo, ma il narcisismo esasperato di Conte e Calenda e la loro inaffidabilità l’hanno reso impossibile. Senz’anima si rischia di morire» Leggi su corriere (Di sabato 1 ottobre 2022) Intervista con Filippo: «Letta ha provato a rendere la coalizione competitiva con il campo largo, ma il narcisismo esasperato di Conte e Calenda e la loro inaffidabilità l’hanno reso impossibile. Senz’anima si rischia di morire»

Piergiulio58 : Andreatta: «Pd, è l’ora di rottamare: via tutti i dirigenti con il passato in Ds e Margherita»-… - serenel14278447 : 'L’INTERVISTA Andreatta: «Pd, è ora di rottamare: via i dirigenti ex Ds o Margherita. Conte e Calenda? Narcisisti»… - serenel14278447 : 'L’INTERVISTA Andreatta: «Pd, è ora di rottamare: via i dirigenti ex Ds o Margherita. Conte e Calenda? Narcisisti»… - g_l_morotti : RT @Phastidio: Liste di autoproscrizione, in pratica ?? (lo psicodramma prosegue) Andreatta: «Pd, è l’ora di rottamare: via tutti i dirigen… - Gio_Scorza : RT @Phastidio: Liste di autoproscrizione, in pratica ?? (lo psicodramma prosegue) Andreatta: «Pd, è l’ora di rottamare: via tutti i dirigen… -