Alena Seredova sceglierà l’abito da sposa un mese prima | “Vado su e giù col peso”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sempre così sinceranel raccontare dei preparativi per il matrimonio spiega che aldaci penserà solo undel sì. Non può farloperché confida che lei prende e perde, la bilancia conva su e giù. Quindi, tutto dipenderà da come sarà la sua forma fisica in quel periodo. “Iosu è giù con il, vediamo come sarò undel matrimonio. Provo a snellirmi un attimo” deciderà quindi come e quale sarà il suo abito dasolo pocodella data del matrimonio. Fa sorridere tutti quando racconta che di certo adesso c’è solo il marito. Alessandro ...