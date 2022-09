Uno sguardo su alcuni ospiti (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – 30 settembre 2022. A Lucca Comics & Games 2022 arriva Roberto Saviano che, insieme a Tanino Liberatore (nella foto) e Tito Faraci, presenterà per la prima volta in assoluto Le storie della paranza, serie a fumetti edita da Feltrinelli Comics, dove ritroviamo i personaggi de La paranza dei bambini e Bacio feroce. Quattro volumi con storie inedite e originali ideate da Roberto Saviano, sceneggiate da Tito Faraci per i disegni di Riccardo La Bella. A firmare le copertine e il character design dei personaggi, il “Michelangelo del Fumetto” Tanino Liberatore. Roberto Saviano, Tanino Liberatore e Tito Faraci incontreranno il pubblico martedì 1° novembre, alle 11:30, al Teatro del Giglio. In anteprima a Lucca Comics & Games, i lettori potranno acquistare Le storie della paranza. La memoria delle ossa, nuovo albo della serie, che sarà disponibile in sole 500 copie ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – 30 settembre 2022. A Lucca Comics & Games 2022 arriva Roberto Saviano che, insieme a Tanino Liberatore (nella foto) e Tito Faraci, presenterà per la prima volta in assoluto Le storie della paranza, serie a fumetti edita da Feltrinelli Comics, dove ritroviamo i personaggi de La paranza dei bambini e Bacio feroce. Quattro volumi con storie inedite e originali ideate da Roberto Saviano, sceneggiate da Tito Faraci per i disegni di Riccardo La Bella. A firmare le copertine e il character design dei personaggi, il “Michelangelo del Fumetto” Tanino Liberatore. Roberto Saviano, Tanino Liberatore e Tito Faraci incontreranno il pubblico martedì 1° novembre, alle 11:30, al Teatro del Giglio. In anteprima a Lucca Comics & Games, i lettori potranno acquistare Le storie della paranza. La memoria delle ossa, nuovo albo della serie, che sarà disponibile in sole 500 copie ...

