Un dolore straziante: malore fatale sul campo di calcetto | A 22 anni è morto il figlio del vicesindaco (Di venerdì 30 settembre 2022) Una tragedia che nessuno poteva immaginare, una vita portata via improvvisamente a soli 22 anni. Ruben si stava divertendo sul campo da calcetto quando è avvenuto il dramma È un lutto che ha lasciato attonita un’intera comunità, avvenuto in maniera improvvisa in un momento della giornata dedicato allo svago. A perdere la vita, a soli L'articolo Un dolore straziante: malore fatale sul campo di calcetto A 22 anni è morto il figlio del vicesindaco NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 30 settembre 2022) Una tragedia che nessuno poteva immaginare, una vita portata via improvvisamente a soli 22. Ruben si stava divertendo suldaquando è avvenuto il dramma È un lutto che ha lasciato attonita un’intera comunità, avvenuto in maniera improvvisa in un momento della giornata dedicato allo svago. A perdere la vita, a soli L'articolo UnsuldiA 22ildelNewNotizie.it.

chocofr0g : @checosavuoi_ di tanto amo è davvero straziante perciò se dovessi decidere di leggerlo informati bene sui vari tw c… - MariaRe94449823 : @schiavulli @RadioBullets In effetti troppo lontani per molti ma il dolore dei loro genitori è straziante - Gabbr201 : Perchè provocare tanto dolore ad un essere umano? Straziante #GFVIP ?? - EmmanuelDistefa : @_AnnaTatangelo_ sentite e sincere ?? Anna, ti sono vicino inquesto dolore straziante e so cosa significa tutto… - iamagnetised : Ho avuto finalmente il coraggio di guardare l'ultimo episodio e sono in un mare di lacrime. Attori fantastici, stor… -