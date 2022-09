Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022)dailynews radiogiornale venerdì 30 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno il governo tedesco ribadisce il suo no al Price CAP generalizzata al gas non per ragioni ideologiche Ma perché è necessario garantire la sicurezza degli approvvigionamenti tu indicano fonti diplomatiche europei in vista dell’eurogruppo di lunedì il rischio per Berlino spiegano è che il caro energia diventi un problema ancora più grande tagliando l’Europa fuori dalle forniture l’unica soluzione accettabile per il governo tedesco sottolinea ancora le stesse fonti e quella di negoziare direttamente con i fornitori intanto dopo la fuga di gas dei gasdotti in Austria 1 e 2 il livello di metano su Svezia e Norvegia è a livelli record riferiscono i media svedesi e norvegesi che parlano di grande nuvola il 96% del gas del Nord stream era a metano Secondo i calcoli di ...