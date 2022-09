Supplenze | chi ha indicato preferenza Comune non può essere scavalcato da collega con punteggio più basso ma con una scuola specificaVIDEO

Supplenze, chi ha indicato preferenza Comune non può essere scavalcato da collega con punteggio più basso ma con una scuola specifica[VIDEO] (Di venerdì 30 settembre 2022) Supplenze docenti anno scolastico 2022/23: numerosi i turni di nomina, le rettifiche e le integrazioni, i completamenti di orario anche manuali. Per dirimere i dubbi sulla correttezza delle nomine assegnate e sui prossimi passaggi, Orizzonte scuola organizza question time con i sindacalisti. Uno dei quesiti posti è "Chi ha indicato Comune nell'istanza, può essere scavalcato da chi, con punteggio minore, ha indicato la scuola specifica?" L'articolo Supplenze, chi ha indicato preferenza Comune non può essere scavalcato da collega con punteggio più basso ma con una scuola ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022)docenti anno scolastico 2022/23: numerosi i turni di nomina, le rettifiche e le integrazioni, i completamenti di orario anche manuali. Per dirimere i dubbi sulla correttezza delle nomine assegnate e sui prossimi passaggi, Orizzonteorganizza question time con i sindacalisti. Uno dei quesiti posti è "Chi hanell'istanza, puòda chi, conminore, halaspecifica?" L'articolo, chi hanon puòdaconpiùma con una...

