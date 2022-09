Sul Viminale, Salvini ha le sue ragioni (Di venerdì 30 settembre 2022) Si dice che ci sia un veto di Giorgia Meloni all’aspirazione di Matteo Salvini di tornare al Viminale, anche se, a parte qualche “virgolettato” smentito, non ci sono prove di tutto ciò. Il ministero dell’Interno è tra quelli più importanti e, in una fase complicata come quella attuale, la gestione dell’ordine pubblico può presentare problemi rilevanti. Al di là della questione dell’immigrazione irregolare (sulla quale tra Salvini e Meloni ci sono differenze sulla forma del contrasto da mettere in atto ma c’è sintonia sull’obiettivo di limitarla il più possibile), si tratta di essere in grado di tenere sotto controllo i movimenti annunciati per l’autunno che tutti prevedono “caldo”. Salvini, noto per il suo stile roboante, è l’uomo adatto per gestire queste situazioni? E’ più che lecito dubitarne, visti i precedenti ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Si dice che ci sia un veto di Giorgia Meloni all’aspirazione di Matteodi tornare al, anche se, a parte qualche “virgolettato” smentito, non ci sono prove di tutto ciò. Il ministero dell’Interno è tra quelli più importanti e, in una fase complicata come quella attuale, la gestione dell’ordine pubblico può presentare problemi rilevanti. Al di là della questione dell’immigrazione irregolare (sulla quale trae Meloni ci sono differenze sulla forma del contrasto da mettere in atto ma c’è sintonia sull’obiettivo di limitarla il più possibile), si tratta di essere in grado di tenere sotto controllo i movimenti annunciati per l’autunno che tutti prevedono “caldo”., noto per il suo stile roboante, è l’uomo adatto per gestire queste situazioni? E’ più che lecito dubitarne, visti i precedenti ...

La prima sfida di Meloni è gestire il ricatto di Salvini sul Viminale (e poi la questione Ronzulli) Vedremo come se la caverà la leader di Fratelli d'Italia, come e se riuscirà a evitare che la mina vagante chiamata Matteo approdi di nuovo al Viminale. Anche da questo si vedrà di che tempra è fatta ... Caro energia, bollette mai viste Lo spiegano fonti Ue rispondendo ad una domanda sul possibile ritardo, dato il timing di formazione ... E gli scogli da superare non sono pochi: ci sono le pretese di Salvini per il Viminale e le ... Il Foglio Sul Viminale, Salvini ha le sue ragioni Se il leader della Lega riuscisse a ridiventare ministro dell'Interno sarebbe un errore, non uno scandalo. Le alleanze hanno conseguenze ... Salvini, né Viminale né fuori dal governo Se il leader facesse uscire la Lega dall'esecutivo prima ancora di cominciare il viaggio, la condannerebbe al declino definitivo. I risultati impietosi ...