Shadow: lo streaming di videogiochi arriva nel nostro paese, ecco prezzo e caratteristiche dell’abbonamento (Di venerdì 30 settembre 2022) arriva in Italia il servizio di videogiochi in streaming Shadow. L’abbonamento avrà un costo di 29 euro per i primi che lo sottoscriveranno, che potranno così godere di uno sconto straordinario. Shadow gaming arriva in Italia – 29922 www.computermagazine.itNon tra i più noti, né un nome cosiddetto altisonante, ma sicuramente un nuovo competitor dell’industria nel mondo dei videogiochi in streaming. Non stiamo parlando di Stadia, Luna o GeForce NOW, ma di Shadow, un servizio di gaming in streaming che giunge ora nel nostro paese. In contemporanea arriverà anche in Danimarca e Svezia, dove, insieme all’Italia, i primi abbonati potranno beneficiare di uno sconto extra sull’abbonamento ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)in Italia il servizio diin. L’abbonamento avrà un costo di 29 euro per i primi che lo sottoscriveranno, che potranno così godere di uno sconto straordinario.gamingin Italia – 29922 www.computermagazine.itNon tra i più noti, né un nome cosiddetto altisonante, ma sicuramente un nuovo competitor dell’industria nel mondo deiin. Non stiamo parlando di Stadia, Luna o GeForce NOW, ma di, un servizio di gaming inche giunge ora nel. In contemporanea arriverà anche in Danimarca e Svezia, dove, insieme all’Italia, i primi abbonati potranno beneficiare di uno sconto extra sull’abbonamento ...

