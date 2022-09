“Sei una serpe”. GF Vip 7, Adriana Volpe entra in studio ed è subito scontro con Sonia Bruganelli (Di venerdì 30 settembre 2022) scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata del GF Vip 7. L’ex opinionista del programma si è presentata in studio per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci. E fino a qui tutto nella norma, se non fosse che poi la Volpe ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la sua rivale. Quando infatti Alfonso Signorini ha chiesto alla conduttrice di venire in studio per fare un saluto, lei ha subito accettato. E qui, una volta di fronte alle telecamere dello studio centrale, ha voluto dare un regalo alla Bruganelli. Si tratta di un bavaglino per bambino. Naturalmente l’opinionista odierna, non capendo bene il gesto, ha gentilmente rifiutato, commentando di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)tradurante l’ultima puntata del GF Vip 7. L’ex opinionista del programma si è presentata inper fare una sorpresa a Giovanni Ciacci. E fino a qui tutto nella norma, se non fosse che poi laha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la sua rivale. Quando infatti Alfonso Signorini ha chiesto alla conduttrice di venire inper fare un saluto, lei haaccettato. E qui, una volta di fronte alle telecamere dellole, ha voluto dare un regalo alla. Si tratta di un bavaglino per bambino. Naturalmente l’opinionista odierna, non capendo bene il gesto, ha gentilmente rifiutato, commentando di ...

