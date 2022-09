Sabotaggio sul Nord Stream, la denuncia di Danimarca e Svezia all’Onu: «Falla provocata da centinaia di chili di esplosivo» (Di venerdì 30 settembre 2022) I danni riportati sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico sono stati causati probabilmente dalla detonazione di «diverse centinaia di chili di esplosivo». Ad affermarlo sono i governi di Danimarca e Svezia, i quali hanno inviato al Consiglio di sicurezza dell’Onu una lettera congiunta nella quale hanno inserito tutte le informazioni in loro possesso e le preoccupazioni sulle perdite di gas che si stanno verificando al largo dell’isola di Bornholm. A darne notizia sono alcuni media locali, come Tv2 che ha intervistato il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod. I due Paesi Nordici non prenderanno parte al Consiglio previsto per oggi a New York (alle 20 italiane), durante il quale sarà ascoltata la Russia sia per la questione ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) I danni riportati sui gasdotti1 e 2 nel Mar Baltico sono stati causati probabilmente dalla detonazione di «diversedidi». Ad affermarlo sono i governi di, i quali hanno inviato al Consiglio di sicurezza dell’Onu una lettera congiunta nella quale hanno inserito tutte le informazioni in loro possesso e le preoccupazioni sulle perdite di gas che si stanno verificando al largo dell’isola di Bornholm. A darne notizia sono alcuni media locali, come Tv2 che ha intervistato il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod. I due Paesiici non prenderanno parte al Consiglio previsto per oggi a New York (alle 20 italiane), durante il quale sarà ascoltata la Russia sia per la questione ...

